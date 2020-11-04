香港美女陳法拉頂著2005年國際華裔小姐亞軍進入演藝圈，同時她還是學霸一枚，不僅以高中全校前十名成績畢業，並進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，成功取得學位，而2019年2嫁給法國老公的陳法拉，近日則在網上放閃，甜蜜曝光老公視角照，也讓她38歲的身材曲線全曝光。

陳法拉大方曬恩愛，曝光老公視角照放閃。（圖／取材自陳法拉Instagram）

陳法拉去年低調2婚，甜蜜嫁給交往3年的法國老公，陳法拉婚後也不時分享新婚日常，而她近日則大方曝光老公視角照，只見陳法拉開心站在海邊，戴墨鏡的她對著鏡頭回眸一笑。

在老公掌鏡的照片中，陳法拉笑得特別開心，陳法拉身穿藍色上衣和黑色五分褲，穿搭輕鬆、隨興，38歲的她顏值凍齡，一雙長腿相當白嫩，可以說是「白泡泡幼咪咪」。

陳法拉除了外貌和智慧兼具外，她日前也在網上曝光自己的童年照，12、13歲的陳法拉雖然有些稚氣，不過她仍擁濃眉大眼、挺鼻，清秀模樣和現在幾乎沒差，可見陳法拉視從小美到大的天然美女。

(中時新聞網)