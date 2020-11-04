台驊投控(2636)公布第3季財報，單季營收38.92億元，年增34.42％，營業毛利6.83億元，年增31.38％，因新台幣及人民幣急升，匯損影響0.32億元，使得稅後淨利1.73億元，年增101.95％，僅較上一季微幅減少9萬元，遺憾未能再創新高，但依舊是歷史次高表現，每股盈餘1.43元。

累計前3季營收102.93億元，年增24.09％，營業毛利17.36億元，年增16.29％，稅後淨利3.67億元，年增86.17％，每股盈餘3.07元。

公司指出，第3季營收及營業毛利均掛牌以來單季新高，從業務別來看，海運因傳統旺季補貨潮、醫療物資運輸需求、居家辦公帶動的電商及居家相關產品消費活動成長、企業庫存回補動能續強等因素，使得亞洲出口歐美貨量爆增，艙位及貨櫃短缺，長程航線全面調漲運費，其中美西航線運價更創20年來新高。

第3季台驊海運毛利達3.87億元，年成長36.11％；中歐鐵路受惠於海運轉單效益以及與鐵路公司簽訂包艙長約保證艙位，毛利較去年同期成長139％；空運第3季運價仍高於去年同期，加上疫情衍生的遠距通訊及宅經濟消費需求帶動電子零組件運輸需求成長，空運毛利達1.76億元，年增30.25％。

(時報資訊)