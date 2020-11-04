安集(6477)公布前三季合併營收17.45億元，較去年同期增加42%，營業毛利3.61億元，較去年同期增加28%，稅後淨利2.26億元，較去年同期增加42%，EPS 2.33元，較去年同期增加38%。Q3單季合併營收9.52億元，較去年同期增加208%，營業毛利1.96億元元，較去年同期增加138%，稅後淨利1.33億元，較去年同期增加190%，EPS 1.31元，較去年同期增加167%。單季營收及獲利，創上市掛牌以來新高！

安集近年在太陽能電站獲利穩定挹注下，營運維持穩健獲利狀態，去年稅後淨利新台幣2.08億元，每股純益2.21元，連續3年每股純益超過2元水準；今年前三季EPS已經超過去年全年，來到2.33元。

安集表示，Q3營收和獲利創單季新高，主要是模組出貨量增，以及電站併網規模擴大到65MW，安集今年積極衝刺太陽能電廠業務，由先前的併網的58.8MW大增1成，挹注了3Q的營收和獲利。

展望Q4，在Q3基期偏高下，季增可能小幅衰退，但年增仍可望有持平。安集自去年開始的電站建置，就以地面型居多，預估明年將再增加約20MW的新建置電站。

(時報資訊)