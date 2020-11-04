美國總統大選開票激烈，兩黨候選人競爭輪廓越形清楚之際，周三歐股期貨出現下滑。美國總統川普目前在數個搖擺州暫時領先，將使得選舉結果相當接近。
泛歐50(Euro Stoxx 50)期貨在周三亞洲下午時間下跌0.9%，德國DAX期貨跌0.7%，英國FTSE期貨跌0.5%。此與美股期貨形成鮮明對比，標普500期貨目前上漲0.3%，科技股聚集的那斯達克期貨上漲2.0%。
貨幣經理人在本周稍早押注拜登的勝選，將推進歐洲股市，投資人並預期歐洲與華盛頓將有更好的連繫，以及美國推出更多的刺激法案。
川普目前贏得佛羅里達，但拜登誓言有信心藉由三個關鍵州贏得大選。預計計票工作可能要持續數小時或數天，方有確定的結果。
ING全球市場主管透納(Turner)表示，至今有一點明朗的是，不會看到如同民調顯示的那樣，民主黨拜登獲得壓倒性勝利。
(時報資訊)
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