民進黨今中常會，黨發言人謝佩芬會後轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，請中經院研究團隊幫忙，調查指標性質的台商，讓政府可以更具體的瞭解個別企業所受到的衝擊。

民進黨中常會今邀請中華經濟研究院大陸經濟所助理研究員王國臣以「中共五中全會相關內容及後續影響」為題專案報告。

總統裁示，很顯然中國經濟進入到轉折期，這個轉折期當中，當然一方面要密切觀察未來整體經濟的走向，跟整個世界經濟的連動，同時這個區域的經濟、貿易環境的穩定是政府要持續去觀察的一件事情。

總統說，政府也會持續觀察整個情勢，務必使台灣的企業，無論是台灣或其他的地方，包括在中國，都可以持續保持整體競爭能量跟競爭優勢。

總統會中也請中經院研究團隊幫忙，是不是可以把具有指標性質的台商個別的情況做進一步的調查和研究，讓政府可以更具體的瞭解個別企業所受到的衝擊，而這些衝擊連帶影響台灣產業的結構和競爭能量，請中經院可以在這方面持續協助。

總統說，對於在中國大陸的台商進行更深入的了解，在考量台灣產業整體發展的前提下，提供必要的協助，務必使得台商的情況不會影響到台灣整體的競爭優勢，這是政府持續要關注的事情。

至於專案報告所提到金融機構在中國曝險的問題，總統說，也請金管會跟央行能夠特別關心這些情況，尤其是在中國的財政和金融進入到比較不穩定的狀態下，台灣整體的曝險，要更加關注。

總統表示，相較而言，台灣的經濟確實在這段時間表現的不錯，在今年第三季的經濟成長可以達到正成長3.3％，這是台灣的人民，跟企業共同努力，現在台商都持續回流，希望台商在回流或者是進一步佈局在其他地方的時候，都可以跟政府整體的產業政策可以連結，這是未來要特別去著墨的。

總統說，尤其是在下個階段的產業鏈的整體，持續要保持自己關鍵的部分，也是台灣最重要的挑戰，後面的挑戰很多，不論是自身的競爭能量，跟中國的轉變所帶來的衝擊，這是台灣要持續關注的。

(中時 )