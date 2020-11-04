為鼓勵績優運動選手及強化訓練條件，屏東縣政府提出「屏東縣績優運動選手獎補助計畫」，更獲得寶佳公益慈善基金會挹注500萬元訓練補助金，首波受惠運動員共有67人。

屏東縣長潘孟安直言，「培養一名優秀運動選手真的不容易」，尤其在城鄉資源不均的情況下，導致優秀選手頻頻被其他城市挖角、往六都發展，屏東成了訓練運動員的中繼站。

多年前看見問題嚴重性，於是在縣內積極推動三級五區培訓，更聘請專任運動教練達72位，在各項目帶領選手成長，讓選手安心留縣升學；另外也啟動獎助績優運動選手照顧津貼，以體育發展基金支應，成了六都之外，第一個獎補助縣市。

潘孟安說，縣府盡可能把選手留在家鄉，不僅是在熟悉環境訓練、也能創造成績與家庭雙贏，但坦言部分支出無法透過法定經費，例如移地訓練費、營養金等，就必須靠民間支援，非常感謝寶佳公益慈善基金會響應、一同傳遞愛和希望。

寶佳基金會執行長陳煌江強調，企業取之社會、用之社會，一旦發現需要，當然義不容辭，希望款項可以協助屏東達到施政期望。

善款挹注主要以選手營養費、移地訓練費及參賽費用為主，首波針對2020年全中運前3名奪牌選手優先進行獎助；縣內跆拳教練崔企雄坦言，有經費贊助，讓選手可以專心投入訓練，沒有後顧之憂，相信拿出成績就是最好回報。

(中時 )