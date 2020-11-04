女星嚴立婷和職業籃球明星張智峰結婚10年，陸續生下兒子Wilson和女兒Tammy，產後身材依舊火辣，個性也討喜，近年主持不少談話性綜藝節目，獲得許多觀眾喜愛；日前她分享2歲女兒萬聖節可愛裝扮，粉絲看了大讚「根本複製爸媽優良基因」。

大多數媽媽都喜歡幫女兒打扮，嚴立婷在萬聖節時替女兒Tammy打扮成迪士尼卡通人物米妮，她頭戴著米老鼠的大耳朵，綁著兩條小辮子，身上穿著紅底白點的小洋裝，活脫脫像是從卡通裡走出來的人物；嚴立婷自己看完Tammy的照片，哭笑不得地問，「為何2歲看起來像4歲」。

嚴立婷被女兒全身照嚇到，哭笑不得地說「為何2歲像4歲」。(圖/ 摘自嚴立婷IG)

嚴立婷身高170公分，她的老公張智峰是籃球員也有183公分，沒想到女兒遺傳到爸媽優良基因，從許多照片都看得出來，才2歲就有一雙長腿，也讓Tammy看起來一點都不像同齡的小孩。

粉絲看完也有同感，紛紛讚嘆「真的不像2歲」、「好可愛好可愛呀」、「好高喔，就是有爸爸媽媽的優良基因」、「因為基因太強大」、「妹妹太好看太可愛了」。

嚴立婷先前曾在限時動態說希望女兒慢點長大。(圖/ 摘自嚴立婷IG)

嚴立婷最早透過美少女選秀出道，入行後參與過多部電視劇演出；後來變成通告咖，經常受邀到各大談話性綜藝節目，她長得漂亮個性又直率，相當有觀眾緣。2014年接下《一袋女王》主持棒，搭檔曾國城，卻在2018年被告知不需要再錄影，令不少粉絲都替她覺可惜。

(中時新聞網)