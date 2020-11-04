後龍國中舊校舍長達60多年占用民有土地，苗栗縣議員劉順松4日在議會總質詢提出，去年慈濟挹注經費援建校舍及圖書館，地主要求返還土地，校方騰空用地學生無操場可用，希望縣府能以承租或徵收方式，解決雙方問題。縣長徐耀昌表示，可以徵收方式取得用地，但仍需內政部同意核定，將依法行政全力協助。

劉順松說明，後龍國中建校67年，占用民地2373坪為校地29％，去年慈濟基金會挹注經費執行校舍改善，地主要回土地，且願意接受縣府以承租、價購、徵收等方式提供使用，但因程序處處卡關，導致學生無操場好用，田徑、棒球選手只能到校外訓練，引發地方人士關切。

4日劉順松要求縣府盡速處理土地問題，引來地方人士到場關注，在旁觀席高舉「關心學子重受教權、地主有心讓政府積極辦」等，希望校地問題盡快解決保障學生權益。

縣府教育處長邱廷岳表示，縣府有提存1.2億元經費價購，為解決後龍國中民地問題，但因承租或價購皆需要繼承系統表，後龍國中私有地主有41人，有許多人聯繫不上或在國外，繼承系統表無法完成，導致承租與價購方法不可行，目前評估徵收為最好方式，只要地主以及內政部同意，就能盡快啟動徵收程序。

徐耀昌也表示，針對後龍國中用地，縣府依法行政責無旁貸，請示教育部、內政部等相關單位同意後，將盡力辦理讓徵收程序順利。

苗栗縣議員劉順松4日總質詢，要求縣府盡速處理後龍國中私有地問題，引發地方人士關注到場關切。（何冠嫻攝）

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