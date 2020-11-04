2009年7月，澳洲雪梨發生轟動一時的「林家滅門血案（Lin family murders）」，華裔男子林暋一家5口慘遭殺害，之後警方追查，兇手竟然是林暋妹妹的丈夫謝連斌！而林家15歲大女兒當時因在國外遊學，躲過死劫，但事發後搬去與姑姑與姑丈同住，竟然慘遭姑丈謝連斌蹂躪；追查過程中又傳出謝連斌與林暋之妻有「不尋常關係」，謝男形同「姑嫂母女3吃」，還犯下滅門血案，可說是曲折離奇。

林暋在澳洲雪梨經營報刊店，2009年7月18日，林暋的妹妹林姝發現哥哥的店沒開，打電話到哥哥家中卻沒人接，她趕到哥哥家中找人，卻被眼前景象嚇呆，因為包括54歲的林暋，林暋的妻子43歲的林雲莉，林雲莉39歲的妹妹林雲繽，以及林家的兩個男孩，12歲的Henry和9歲的Terry，通通慘死家中。

而當時15歲的林家大女兒林珺（Brenda Lin），因在國外遊學，逃過一劫。這起一家5口滅門血案，震撼澳洲。究竟誰是兇手？為什麼要對這家人下這樣的毒手？

警方經過半年追查，將嫌疑人鎖定在林姝的丈夫謝連斌身上，警方發現，案發現場門鎖沒有被破壞痕跡、林珺的房間沒有被闖入，一切都指向是熟人犯案，兇手擁有林家鑰匙，還知道林家大女兒不在。

謝連斌在中國原是一名耳鼻喉科醫師，1999年移民澳洲，曾開中餐館但經營不善，最後收攤；相對大舅子經營報刊店，生活有聲有色，傳言謝連斌常被岳家拿來和林暋比較，讓他感覺低人一等。

最後謝連斌於2011年遭到逮捕，並遭到起訴，案子經多年審理，2017年謝連斌被判處終身監禁，不得假釋。但他一直堅稱無辜，對判決不服，提出上訴。而過程中，妻子林姝也一直力挺丈夫，不相信他殺害哥哥一家。

而林珺在多年後接受電視節目訪問，自曝遭到姑丈謝連斌蹂躪。此外，審理過程中，法院得到林暋的妻子日記的片段，該片段描述她與一名叫羅伯「Rob」的男子有私情，而謝連斌的英文名恰巧是Robert Xie。

與「姑嫂母女3人」的情慾糾葛，以及家庭地位、爭奪財產等問題，都被視為是謝連斌行兇的動機。

(中時新聞網)