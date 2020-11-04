檢方指揮環保署北區督察大隊進行開挖，發現被告違法任意棄置有害事業廢棄物「銅玻纖維污泥」。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

橫山鄉某砂石場附近私有地及油羅溪行水區土地，遭人竊佔隨意棄置廢棄物，檢方接獲檢舉發現內情不單純，成立專案小組深入追查，3日在砂石場等5地執行搜索，認周姓和王姓2名主嫌有串證滅證之虞，向法院聲押獲准，被告梁男則10萬元交保。

檢方指出，周男等人以合法經營砂石場的名義，實則大量收進各種廢棄物，以賺取鉅額處理費，並利用砂石場貨車及重型機具，將各種廢棄物深埋或棄置在自有土地、他人私有地、國有地或油羅溪行水區的河川地上，測量結果發現竊佔面積逾5千平方公尺。

檢察官現場勘驗並進行開挖，發現被告違法任意棄置有害事業廢棄物「銅玻纖維污泥」，甚至將砂石廠內的無機性污泥（含高分子凝集劑即POLYMER），非法棄置在油羅溪河川地上，汙泥崩落後掉入油羅溪形成黃泥進而汙染水源，造成下游芎林鄉秀湖村的灌溉溝渠也受波及。

同時，被告又大量收進各種廢塑膠混合物及各類廢棄物後加以棄置或掩埋，「坐地狂收環保財，滿地瘡痍留子孫」，違反廢棄物清理法第46 條犯行明確。

檢方指出，近日來新竹地區屢傳各種非法棄置廢棄物的檢舉案，檢方對破壞新竹好山好水的國土犯罪極為重視，對於任何企圖挑釁公權力的環保蟑螂集團，均將深入偵辦，以回應民眾對環保的期待。

(中時 )