新冠肺炎爆發近一年，重創觀光產業，航空公司、旅行社無不想盡辦法求生存。在類出國熱潮告一段落後，長榮航空破天荒推出「集團包機」，由集團約2萬名員工響應，大手筆包下至少35班包機，11月7日出發，已一路預排到明年元旦！

長榮航今發布新聞稿，指同集團的長榮海運、長榮國際、長榮鋼鐵等公司特別規劃「類出國員工旅遊包機專班」，開放員工及親友免費搭乘，首發航班由海運承包。長榮集團表示，在嚴峻的疫情之下，集團內營運狀況行有餘力的公司，將以行動支持同集團航空產業，希望略盡綿薄之力，共同度過難關。

長榮家大業大，根據人力銀行資料，除了員工數約1萬人的長榮航空，海運員工數也超過1500人，其他包括長榮國際（船務代理）1200人、儲運1000人、長榮警備保全近千人，還有長榮桂冠旗下6家酒店，員工全部加起來也有一、兩千人。

長榮將由兩架彩繪機執行飛航任務，分別是「蛋黃哥的慵懶機」，以及「Hello Kitty的友誼機」。以A321客機座位數195個計算，35趟飛下來，可提供逾6800名員工及眷屬搭乘。

長榮航Hello Kitty友誼機。（長榮提供）

業界認為，長榮航為集團提供類出國包機可謂一舉多得，除了規劃飛行時數不足的機師上線，讓「空服員動一動」；自家員工搭乘自家飛機，可凝聚員工向心力；彩繪機也兼具宣傳效果。

(中時新聞網)