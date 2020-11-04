阿里巴巴旗下螞蟻集團A＋H上市計畫3日晚間突被喊卡，加上美國總統大選最終結果尚未出爐，市場動向不明，影響港股恒指4日開低0.6％後維持震盪走勢。午後恒指繼續走低，截至收盤，恒生指數跌0.21％，報24,886.14點；國企指數漲0.28％，報10,099.16點。

11月2日晚間，包括中國人民銀行等四部門對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。3日晚間，上交所與港交所先後公告暫緩螞蟻集團上市。阿里巴巴美股3日開盤大跌，終場收跌8％。

阿里巴巴港股4日開盤續跌，終場收跌7.54％，市值蒸發近5,000億港元，成交額高達280億港元，占大盤總成交額的16％。另香港交易所跌1.69％，螞蟻競爭對手的騰訊控股亦下跌1.59％。

阿里系更是全面大跌。其中，雲鋒金融跌3.79％、高鑫零售跌1.41％。公司股東和保薦機構集體大跌，其中，保薦機構中金公司大跌6.77％，中國人壽、新華保險跌1％。

恒生科技股部分，週邊風險概念大跌，華虹半導體跌逾10％，中芯國際跌6.5％，中興通訊跌4％。

(工商 )