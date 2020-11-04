國際獅子會300-C1區長期關心社會福利，響應社會公益，捐贈台中市政府2台老人文康休閒巡迴車，今（4）日舉辦捐贈儀式，未來台中市將有10台老人文康車，數量居全國第一！獅子會同時宣傳12月12日「公益心 獅子情」愛心園遊會活動，匯聚獅友愛心，歡迎民眾踴躍參加園遊會。

台中市政府參議賴森林和社會局長彭懷真今日出席捐贈活動，感謝國際獅子會300-C1區捐贈老人文康車，以行動支持社會福利，與市府共同推動在地化預防照顧服務。未來台中市將有10台老人文康車，數量全國第一，鼓勵長者走出戶外、參與社區活動，在輕鬆歡樂的氣氛下，就近接受社會福利服務，享有高品質的老年生活。

國際獅子會300-C1區總監莊長光表示，獅子會長期關懷社會，提倡服務精神，此次透過「公益心 獅子情」愛心園遊會匯聚獅友愛心，捐贈2台老人文康車，希望藉此拋磚引玉，讓社會大眾看到偏遠地區長輩的需求，期能號召更多團體響應社會公益，同時歡迎民眾來參加園遊會，共襄盛舉。

彭懷真表示，台中市自95年開始推展老人文康休閒巡迴服務，目前有8台老人文康車深入社區，在公園、廟口廣場等地提供社區長者免費茶飲、社會福利宣導、健康諮詢、文康休閒育樂等服務，國際獅子會300-C1區及各分會此次捐贈老人文康車2台，讓台中市老人文康車增加至10台，更為六都之冠。

社會局指出，老人文康車配備多種專為長輩打造的設施，包含液晶電視、卡拉OK伴唱機、DVD播放機、血壓計、飲水設備等，108年老人文康車提供巡迴服務2,417場次，服務51,167人次，今年度服務場次預計達到2,586場，較去年增加172場，增加2台文康車之後，可服務更多偏遠地區長輩，有效縮短城鄉差距及促進長者社會參與，並提昇長者對社會福利的認知，讓長者活躍老化、在地老化，達成福利服務普及化的目標。

(工商 )