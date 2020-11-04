為迎接年度雙11購物盛典，HAPPY GO宣布即日起推出「史上最強雙11」，整合遠傳friDay購物、SOGO istore、momo購物網、松果購物、草莓網、ZALORA、CHARLES&KEITH與金石堂網路書店等八大電商祭出筆筆回饋11%、累兌點達指定門檻最高回饋11,111點等二大購物優惠，更首度加碼期間限定抽萬元福袋，包含香格里拉台北遠東國際大飯店雙人「夢幻假期專案」住宿券、遠東百貨禮券，HAPPY GO點數11,111點、限量品牌潮流T恤及環保材質的紀念水瓶。11/6-11/11期間HAPPY GO App也同步推出「雙11優惠懶人包」答題任務，還有機會爽賺點數1,111點！

今年疫情影響帶動電商加速成長，根據GO SURVEY市場研究顧問的網購市調數據顯示，除既往的年輕世代以外，二大新消費主力「退休族群」與「幼兒爸媽」的網購消費力不容小覷！觀察到廚房衛浴相關用品高達50%佔比，勇奪退休族網購TOP 1，推論出銀髮族腳力或許不勝青壯年，也較難從高層架取得欲購買之商品，實體購物經驗大打折扣於是選擇網購；數據中另發現，退休族群有越來越多精神層面的需求，因此愛美追求外在的表現也讓流行男女裝品項竄升至購買人氣TOP 2！年紀25-44歲(小孩6歲以下)的幼兒爸媽則是時間管理大師，因孩子年紀較小且多為重度網路使用者，因此善於利用零碎時間在網路上添購日常必需品換取較高的便利性，使得生活用品/食品成為購買品項第一名，流行男女裝則為第二名。

針對雙11購物節，遠傳friDay購物大手筆推出11月限定卡友兌兌樂，卡友可用51點換80元購物金、111點換150元購物金及1111點換1111元，另有滿額抽iPhone12與全站1折起的購物優惠；momo購物網祭出與11有關的兌點優惠，不限金額兌點即抽11點，首次兌點加抽111點，累計兌點達千點最高抽11,111點，另加碼即日起至11/6凡將欲購買之品項加入購物車，即享訂單免費、1元加購名牌包和抽宏佳騰電動車等好康；松果購物即日起至11/22凡消費兌點達400點還能抽「全額奉還」，總計將抽出10名幸運兒，每人最高可獲得 1,111 點回饋，血拚帳單全由HAPPY GO買單！HAPPY GO App也於雙 11 期間提供卡友一頁式的雙11聰明消費累兌點攻略，讓卡友鎖定購物喜好與推薦必買商品，利用點數聰明消費。

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