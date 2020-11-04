縣議會總質詢4日主席副議長蘇俊豪對雲林縣府提出諍言，如果雲林縣政府的態度跟中央一樣「我是合法的」， 跟中央又有什麼差別？又有什麼資格去罵執政黨。（周麗蘭攝）

三好米集團的億東公司將在二崙鄉旭光國小附近興建稻米乾燥中心，因距離學校、社區距離很近，居民發起自救會陳情。縣長張麗善表示將站在民意做一個最嚴謹的思考，業者也要懂得敦親睦鄰，取得民意的支持再動工。

縣議員廖偉晴、游淑雲、副議長蘇俊豪、李明哲4日都針對二崙鄉大庄村將有一大型稻米乾燥中心設置，在縣議會提出質詢本案是如何取得設置容許證以及建照。

農業處長魏勝德表示，業者根據農業用地做農業設施管理辦法申請，2019年12月18日由二崙鄉公所轉呈縣府，縣政府請示農糧署、農委會，農糧署允以支持，縣政府核准，業者再向二崙鄉公所申請建照。

廖偉晴表示，2019年就應該要辦說明會或公聽會，現在廠商已經動工，昨晚（3日）又臨時把重機具移走，縣府才要求廠商善盡社會職責、與居民充分溝通說明是本末倒置，300名村民將在12日要來縣議會當面向議長、縣長陳情。

廖偉晴說，旭光國小的揚塵問題已經很嚴重，現在還要加上粉塵、噪音、交通衝擊，旅北鄉親也將回來抗議，都是為了下一代。

游淑雲表示，農民直到最近看到該地在整地才知道要興建碾米廠，距離旭光國小只有140公尺、距村莊部落只有250公尺、距社區活動中心約370多公尺，原本當地居民生活是很快樂的，大家現在都很擔心空氣汙染、大車出入。

縣長張麗善答覆，三好米集團設廠對地方造成困擾，她深感抱歉，她也知道濁水溪的懸浮微粒問題造成大家的困擾，加上稻米乾燥中心可能會造成呼吸上更加有疑慮，設廠不是壞事，雲林縣也是台灣的糧倉，問題在於廠商如何用最先進的設備，隔離空汙與噪音，大型車出入不危害到鄉親的生命安全，必須做一個權宜之計。

副議長蘇俊豪表示，縣政府相關單位核發容許證給白米業者一定是合法，100％不用懷疑，但為什麼引起那麼大的爭議？「法律的允許是最低的標準，萊克多巴胺豬不也是合法嗎，總統用行政命令就合法了，雲林縣政府的標準如果只是以最低的標準為標準，雲林縣不會進步。」

蘇俊豪說，業者設廠的適法性，雲林縣政府絕對站得住腳，但是情理呢？學校在旁邊，村莊裡小孩子跟老人居多，大型車出入會提高交通事故率，特別是空氣汙染沉痾。碾米廠對地方有幫助，大家都不會反對，不是設廠而是場址的問題， 是否縣府協商出一個更合適的地方，如果雲林縣政府的態度跟中央一樣「我是合法的」， 跟中央又有什麼差別？又有什麼資格去罵執政黨。

縣議員李明哲表示，濁水溪揚塵問題他花了好幾年、好大的力氣質詢，才得到關注的眼神與改善的機會，在二崙鄉旭光國小重度空氣汙染區域，居民非常期盼稻米乾燥中心設置案能夠有轉圜。

(中時 )