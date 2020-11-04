一名騎士上月25日騎車經頭汴坑長龍路目睹一輛機車和貨車碰撞事故，4日他在臉書社團「我是太平人」PO文籲網友騎這條山路一定要放慢、小心，引發網友廣泛討論；太平警分局交通隊也還原車禍狀況，指稱車禍兩方分別為18歲蘇姓男騎士以及21歲巫姓貨車駕駛，蘇男指稱是過彎重心不穩偏離至對向車道，與巫姓自小貨車發生擦撞，造成全身多處擦傷，警方將也調閱監視器釐清案情及肇事責任。

網友指稱頭汴坑要上台136的山路，路上僅大路口有監視器，山路也崎嶇，呼籲用路人一定要放慢行駛；太平警分局交通隊指稱，經查該車禍發生在10月25日13時45分，地點約在太平區長龍路一段275之1號。

機車碰撞後車頭全毀。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

機車碰撞後車頭全毀。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

機車與小貨車碰撞後自小貨車右前方板金掉漆、凹陷。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

初步調查，蘇男當時是騎乘普通重機車沿長龍路一段(由太平往南投方向)行駛，疑似行經事故地點因過彎重心不穩偏離至對向車道，才會自小貨車發生擦撞，騎男也因此全身多處擦挫傷，警方到場也為雙方進行酒測，倆人酒精呼氣檢測值皆為0.00mg／L。

太平警分局交通分隊表示，將調閱監視器釐清案情及肇事責任。也呼籲用路人行駛山路應注意路況並減速慢行。

(中時 )