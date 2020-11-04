同樣的星座，可能當家人、當朋友很OK，但當情人超母湯！如今是納豆女友的「國光女神」依依，最近在節目上透露有過一段6年的戀情，明明愛情長跑應該浪漫雋永，但她卻吐露跟這位處女座男友交往簡直是惡夢一場，摩羯座的納豆雖然性格上也是細節控，但很能諒解跟排解另一半的情緒，比較之下猶如置身天堂。

依依作客《11點熱吵店》節目，討論「跟這些星座交往一次就怕到」主題，透露最怕遇到處女座男生，雖然納豆摩羯座也很細節控，但處女座男生個性執拗，即使得知女友生氣，也不會哄，甚至會故意激怒。

依依透露曾有一任男友是處女座，兩人交往足足6年，交往時她剛學會開車，某天由她駕駛開車載兩人回家，結果將車開下停車道時，對方突然用質問的口氣要她把車停在旁邊，說：「妳知道做錯什麼嗎？」，搞得她很緊張又疑惑。

接著處女座男友開始碎念，念她沒先把收音機關好，開車過程中因為收訊不佳產生雜訊，讓副駕駛座的人聽了很不舒服，交往到後來，還強制依依幫他帶便當，說服她說同事看到便當，會覺得女朋友很厲害，「可以增進人際關係」，依依自嘲跟這一任交往，被訓練得奴性太重，任勞任怨，分手時海闊天空，直呼猶如突然從一場惡夢中醒來。

(中時新聞網)