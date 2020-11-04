受新冠肺炎影響，全世界許多疫情嚴峻的國家不得不改為居家上班、上課，並且以各種視訊軟體作為遠端工作與教學的聯繫方式，電影業在這波疫情中首當其衝，成為重災區之一，卻也因此催生出全球第一部全程以視訊通訊軟體「ZOOM」拍攝而成的電影：《鬼弒訊》（HOST）。該片自8月問世以來，便高居權威影評網站《爛番茄(Rotten Tomatoes)》100％好評推薦，台灣也於今日(11／4)釋出《鬼弒訊》電影預告，將於11／27(五)正式上映，要讓觀眾在戲院親身體驗這部被歐美影評與網友評為「今年最恐怖的電影」。

《鬼弒訊》這部全程以「ZOOM」視訊軟體拍攝的恐怖片，起源自導演羅布薩維吉(Rob Savage)的一次惡作劇；他召集一群朋友視訊聊天，過程中他聽見閣樓有怪聲，於是帶著電腦到閣樓一探究竟，卻遭不明「生物」攻擊，導演羅布重摔倒地；面對生死未卜的他，同伴們從一開始的笑鬧、驚疑、驚嚇到靜默，甚至幫忙打電話叫救護車，全程都被導演錄下，並上傳至YOUTUBE，幾天內就獲得超過700萬人的點閱與追蹤，獲得觀眾正面回應的導演開始思考用視訊軟體拍攝電影的可行性。

他上傳的惡作劇影片很快吸引了美國專門播放恐怖電影的影音平台SHUDDER的關注，幾次接觸之後，讓《鬼弒訊》的拍攝工作得以順利展開。導演羅布說：「這一波疫情改變了人們的生活方式，我知道早晚會有人全程使用視訊軟體拍電影，卻沒想到竟然會是我，我很幸運。」

然而拍攝工作遠比想像中困難許多，「如何在每一位演員有限的居住空間裡與狹窄的鏡頭前展現出驚人的恐怖特效？」成為導演與拍攝團隊的首要難題，在居家隔離的狀態下，打光、掌鏡與特殊化妝都只能由每一位演員各自執行，導演羅布說：「燈光師、特效師、攝影師和我都是透過遠端視訊的方式告訴演員如何作業，對所有人來說都是第一次，很特別，也很辛苦，大家都盡最大的努力催生這部《鬼弒訊》，也很高興成果能夠獲得觀眾的喜愛與肯定。」

《鬼弒訊》故事敘述因應新冠肺炎全球大流行，許多公司要求員工居家上班，人與人之間的交流也因此大幅減少，海莉(Haley Bishop)與幾位要好的朋友決定每周舉辦視訊通話，藉以維繫友情。這次她邀請了靈媒加入視訊會議，從未在視訊軟體上召喚過靈體的靈媒成功地帶著大家與靈界接上線後，卻無預警地斷線，氣氛瞬間變得十分詭異，當她們感受到惡靈就在自己身處的房間內時，她們也意識到真正的絕望。

(中時 )