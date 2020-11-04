房仲全聯會今日舉行第8、9屆理事長交接典禮，新任理事長張世芳說，近期房市熱絡，包括竹北、苗栗竹、南科及台南，原本不是一線市場的區域，買氣增、房價漲，社會上又出現打房的聲音，但實際上，若從供需面來看，經過這兩年調整後，目前市場供需及價格皆處穩定，建議回歸市場自由機制。

今年受疫情影響，全球採取寬鬆資金政策，國內資金充裕，股市大漲回到新高，股房本是一體，在股市活絡之下，獲利資金移轉房市，房市投資需求大增，再加上台積電選地設廠效應，提升投資信心。張世芳說，這波購屋熱潮有台積電設廠、充沛游資以及低利環境，並非短期投機炒作，這是信心所帶動。

另外，房市還有一股需求就是來於自用。張世芳說，據內政部109年第一季統計資料顯示，全台平均屋齡28年，屋齡超過20年以上的住宅戶數占總戶數約75%，40年以上的住數總數已超過25.3%，但是屋齡20年以下的住宅戶數比例約25%，40年以上的老宅戶數比20年以下的宅數還要多，換屋需求十分穩健。

最後土地、人工及原物料上漲，也推升房屋成本越來越高，需求大再加上成本高，張世芳說「房價自然上漲」，這波買氣及房價上升，是大環境所致，並不是來自房地產業者的炒作，房地合一稅箝制短期投機成效顯著，應該讓房屋買賣回歸市場機制，不再介入進場干預，房市才能健全。他說，若打壓這波買氣，資金輾轉投資股市，不見得比投資房地產更具優勢。

(時報資訊)