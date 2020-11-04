南韓最大汽車製造商現代汽車周三宣布已經與數家中國公司簽署兩項個別的初步協議，到2025年將供應4,000輛以氫電為動力的卡車，進軍中國的氫電商用車市場。

現代汽車宣布與上海電力公司、上海舜華新能源與上海Ronghe電氣科技金融租賃公司簽署備忘錄，未來5年將提供這些公司3,000輛氫燃料電池電動卡車。

現代公司表示，除了供應氫電卡車，亦將與這三家公司共同設立氫電車業務平台，將涵蓋從氫電生產、充電基礎設施，到車輛供應與營運等業務。

現代汽車並宣布與中國安泰科技公司及河鋼集團簽署另一份備忘錄，將另外提供1000部氫電卡車。

現代汽車表示，公司預計到2030年，在這個全球最大汽車市場將賣出逾27,000輛氫電商用車。該公司上個月宣布，在環保綠能車的需求持續升高之際，公司預計到2030年將出口64,000輛氫電卡車，到2030年將向歐洲出口25,000輛氫電商用車、向美國出口12,000輛。

目前現代汽車的氫燃料電池商用車全球銷售業務，仍處於初步階段。為了實現出口目標，該公司將提高產能，預計到2021年，氫電商用車年產能將達到2,000輛。

(時報資訊)