台灣鄉民瘋美國大選，今日下午3時左右PTT一度掛掉。(圖擷取自PTT)

台灣鄉民瘋美國大選，批踢踢今一度爆掉。(圖擷取自PTT)

美國總統大選今(4)日陸續開票，令各界相當矚目，也有許多台灣鄉民在PTT上熱烈討論膠著的開票情況，而就有鄉民發現，在今日下午3點16分左右，「批踢踢實業坊」網站掛掉，畫面上寫著「系統過載，請稍後再來…」但大概過了1小時左右，網站又恢復作業。

對此，就有鄉民於今日下午4點30分在PTT上以「PTT7萬就在過載」為題指出，以前看過15萬人數在線上，「怎麼現在7萬多就過載連不上」？讓他好奇發問，到底是從什麼時候開始的。他也接著發表看法，「PTT都已經是小眾市場了，伺服器容許量還越來越小嗎？」

美國總統候選人川普在台灣時間14時選舉人票總數仍落後民主黨拜登，但在開票中的多數戰場州取得領先，若全數拿下有機會一舉領先拜登。而川普更在推特上表示，將於今晚發表全國演說，並自稱已獲獲得大勝。但在今日15時左右，川普質疑選舉出現舞弊，要告上最高法院並要求停止計票。

而另外一位候選人拜登在台灣時間13時40分時在選舉人票上以取得領先，不過在佛羅里達州、俄亥俄以及賓州等關鍵戰場皆由川普暫時取得領先，選情仍陷膠著。對此，拜登向選民喊話，強調自己領先且會贏得大選，希望選民耐心等待結果。

(中時新聞網)