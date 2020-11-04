（海悅國際已掌握金毓泰最大股權，將重新啟動開發台北市議會舊址的地上權案。圖／蔡惠芳攝）

「代銷天王」海悅國際（2348）、同時也是金毓泰公司最大股東4日表示，將規劃召開金毓泰的股臨會，重新啟動「台北市議會舊址地上權」案，以開發長期穩定貢獻租金收益的商用不動產；另外海悅國際4日也公布10月營收，受惠房市屢開紅盤，10月營收刷新單月新高！衝上3.8億元，年增達1.42倍。

不動產代銷產業龍頭海悅4日公告10月合併營收為3.8億元，年增率142.08％，創單月歷史新高；累計前10月合併營收26.88億元，年增率162.90％。

海悅深耕全台建案代銷市場，專注於房市潛力區域，以銷售具備合理的單價暨總價住宅產品為優先，因此成交速度快，10月合併營收3.8億元，年增142.08％。

成長動能包括台北《文德好境》、《川騰仰士林》；新北《合環Land Mark》、《土城日月光》、《聯合公園》、《宏普中央公園》、《大同莊園2期》與《新潤心城》；桃園《竹城A7甲子園》、《禾悅花園》、《冠德青璞匯》、《麗寶豐洲》；台中《皇普莊園》；台南《聯上康橋》以及高雄《美術白天鵝》等多個包銷建案持續銷售挹注，推升10月合併營收創單月新高。

至於海悅國際取得最大股權的金毓泰公司，其主導的「台北市議會舊址地上權」開發案，海悅表示，9月海悅以2.13億元取得5,000萬股金毓泰公司股權，為金毓泰公司目前單一最大股東，持股比例超過5成，已於10月8日函文經濟部，申請依據以公司法第173條第1、2項分別明文規定，召開股東臨時會，屆時完成董監改選，正式取得金毓泰公司主導權後，將持續推動北市議會舊址地上權案。

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