公平會4日委員會決議，以附加負擔方式，不禁止大無畏全球投資與大大數位匯流取得新加坡Dynami Vision Pte. Ltd.之65％股份，與杰廣公司及其從屬公司、泰羅斯公司及其從屬公司結合案。

附加負擔主要有二，公平會指出，一是，參與結合事業及其控制與從屬公司應於與頻道代理商之委託採購頻道合約屆期後，也就是明年1月1日起，不再進行委託，由自身或關係企業與頻道節目供應事業或頻道代理商議約。

第二是，在收受結合決定書次日起3年內，每年7月1日前，提供（一）參與結合事業及其控制與從屬公司頻道採購情形及與頻道節目供應事業或頻道代理商簽訂之頻道授權相關文件。（二）參與結合事業及其控制與從屬公司跨區經營之實際開播情形（含開播區域及實際訂戶數）。

（三）引進新頻道節目、地方製播節目及與OTT業者合作（含本土業者）、提供自選頻道組合方案等，有利消費者之多元視訊內容及服務之具體措施及實施成果。（四）有益於整體經濟利益之成果報告（包含但不限於前開負擔關於確保整體經濟利益之辦理事項）。

公平會表示，這項結合案涉及8家有線電視系統經營者，不過，由於參與結合案的業者之經營區域不同而無直接競爭關係。同時，參與結合的業者所涉3家固網寬頻服務業者的市場力小，仍須面對中華電信及其他固網寬頻業者的競爭。

因此，公平會認定，這項結合案對現有「有線廣播電視系統經營市場」、「固網寬頻上網服務市場」的市場占有率、市場集中度及市場結構並無顯著影響。

但是，公平會指出，本案杰廣集團旗下4家有線電視系統經營者及泰羅斯集團旗下吉元有線電視系統經營者將頻道採購權委託頻道代理商代為採購，使頻道代理商形成類似上、下游垂直整合狀態，可能促使受託頻道代理商與其他具MSO身分之頻道代理商在「頻道授權」上以互惠條件議約，而有間接影響「有線廣播電視系統經營市場」競爭的疑慮；同時，結合後頻道議價能力提高，對議價能力較弱的頻道供應事業或頻道代理商恐有濫用市場力的疑慮。

所以，公平會認為，有必要透過附加行為管制的負擔，以確保整體經濟利益大於限制競爭的不利益。

(工商 )