李翊君即將在12月登上TICC舉行演唱會，日前上《聚焦2.0》透露籌備進度，自曝曾倒嗓無法唱歌，所以重拾在劇校時期練就的倒立基本功，天天倒立，還為了增進肺活量，一邊倒立一邊練唱，更當場示範一段，引起驚呼。李翊君表示自己是劇校出身，有練功底子，以前身體、嗓子都保持在良好狀態。但進入演藝圈後，因為工作爆量沒時間運動，有段時間甚至快倒嗓，「那時我大概10年沒運動，到處看耳鼻喉科，但醫生說我聲帶並沒有長繭」。

李翊君為演唱會拚了，雖然平常就有運動習慣，但演唱會在即訓練加倍，導致左肩舊疾復發，痛得受不了。而為了增強肺活量，更倒立練唱，李翊君也在現場示範倒立唱〈萍聚〉，臉不紅氣不喘唱完一小段，來賓都嘖嘖稱奇，她驕傲地說：「姊姊有練過，小朋友不要模仿喔。」

李翊君透露演唱會籌備進度。（年代提供）

李翊君還爆料，剛出道的19歲女兒藝人香奈兒，在美國讀書時曾命危，當時女兒胃痛且高燒不退，緊急掛急診後，才發現是膽結石，醫生還嚴厲告誡不能出院，會有生命危險，她在台灣接到消息差點暈倒，趕緊把女兒接回台灣治療。現在女兒因疫情回台，母女也多次一起出現在螢光幕前，李翊君因為養生有方，主持人高文音看母女合照，忍不住大讚：「根本是姊妹。」

(中時 )