受新冠病毒疫情影響，美國許多民眾採用郵件投票的方式，然而卻有30萬張選票無法在投票開始前寄達，影響到投票的截止時間，並且受到延誤的地方多達15州。華盛頓特區法官要求美國郵政單位找到這些選票並補寄，但是郵政總局不執行該命令，可能影響選舉結果。現在法院要開聽證會，聽聽郵政局的解譯。

美聯社報導，華盛頓特區的美國地方法院法官蘇利文（Emmet G. Sullivan）曾下令，必須在星期二下午3點前，找到這些選票，然後寄出。受法院命令影響的地區包括在賓夕凡尼亞州中部、佛羅里達州南部、南卡羅萊納州、科羅拉多州、威斯康辛州、伊利諾伊州部分地區、亞利桑那州、亞拉巴馬州、懷俄明州等。但是，美國郵政署(USPS)局長路易•德喬伊（Louis DeJoy）最終表示，這項決定沒有辦法執行，一來是沒有足夠的人力，而且可能會破壞選舉日的運作。

這顯然出現美國郵政總局不遵守法官的命令的情況，代表郵政局的律師道：「我方正在努力盡快執行法院的命令，但同時也認知到到人力與業務上有侷限，而且有可能破壞選舉日的主要活動。」

法院收到了郵政局的回應後，打算在周三舉行聽證會「討論郵政局不遵守法院命令的情況」。有評論表示，聽證會可能（或應該）對郵政局長提出的「對法院蔑視」的指控。也有人說以干擾選舉起訴美國郵政局。

法律與犯罪評論網(Law and Crime)表示，法院可能做出3種反應：第1種，法官接受美國郵政局的解釋，也就同意嚴格遵守其命令是不可能的，並據此解除或修改其先前的命令。

第2種，法官以罰款的方式，責罰美國郵政局，當然 ，國會可以撥預算，幫郵政局支付罰款。第3種，法院可能針對郵政局長下刑事追究，但歷史上還沒有這種事例。

為什麼這麼重視？因為在搖擺州地區，遲寄的選票很有可能會改變總統大選的結果；比如2016年總統大選，賓州的無效票裡，每2張就有一張是因為錯過截止日期遲寄，而當年川普就在該州以4萬多票的差距擊敗希拉蕊。

(中時新聞網)