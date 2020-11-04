高師大結盟高雄長庚醫院及金屬工業研究中心，醫、學、研三方合作，開發出「重建造口幸福人生–全球獨創內置式人工造口裝置」，並榮獲2020年第17屆「國家新創獎」。

研發合作團隊主持人分別有醫師盧建璋（高雄長庚醫院團隊：醫師林岳民、精神科醫師洪琪發、護理部督導柯幸芳、造口治療室組長陳春敏及治療師吳美鳳）、教授唐硯漁（高雄師範大學團隊：教授林漢裕）、曾俊傑博士（金屬中心團隊：工程師王躍鈞）。

盧建璋表示，根據衛福部國民健康署癌症登記報告指出，民國95年起大腸直腸癌超越肝癌，成為年發生率第1名的癌症，此後已連續11年占據發生人數第1位，平均每天約有41人確診大腸癌。

有些直腸癌或是腸道阻塞或破裂的病人常需要採用所謂的2階段手術治療法，也就是病患常需要一個暫時性人工造口來避免遠端傷口汙染或是腸道減壓。

傳統造口貼袋黏貼處脫落及滲漏，除了會導致化學性皮膚炎及病患恐懼，也無法解決造口脫垂問題及限制患者高強度運動。研發團隊因此開發了內置型造口固定器，藉由特殊的結構設計來搭配環形造口的型態：同時達成固定與遠端阻擋的功能。

除此之外，內置型設計使得造口在腹壁的位置選擇不再受到限制，更可以讓病患有更寬廣的活動品質，有更好的生活品質來對抗疾病。另可解決造口貼袋黏貼處脫落及減少滲漏，也可治療造口脫垂及讓病人可以從事高強度的工作或運動。

(中時 )