知名網紅邵阿咩曾長期使用錯誤減肥法，每天將可樂當水，檸檬當柳橙食用，甚至為了減低熱量啃咬骨頭，配的還是檸檬原汁，導致強酸損傷牙齒琺瑯質，造成牙齒損壞萎縮，泛黃蛀牙的牙齒讓邵阿咩10年來面對鏡頭，只能勉強微笑，不敢張嘴表演，最後還引發鼻竇炎，這5年來鼻塞度日，長期失眠精神不振又黑眼圈。

邵阿咩表示，後來求診常美牙醫醫師李駿揚醫師，他診斷邵阿咩口腔狀況後，發現先前的醫師把邵阿咩牙齦做的太高，導致牙齦與真牙有很大的空隙，牙齦在戴假牙的這10年大幅度萎縮、嚴重發炎。

大胃王邵阿咩飽受蛀牙所苦，後來又引發鼻竇炎，經牙醫治療後才好轉。（常美牙醫提供／柯宗緯高雄傳真）

大胃王邵阿咩飽受蛀牙所苦，後來又引發鼻竇炎，經牙醫治療後才好轉。（常美牙醫提供／柯宗緯高雄傳真）

經過全面評斷後，李醫師決定以「全口全瓷冠」重新治療邵阿咩的牙齒，治療初期先修補牙齦受損及蛀牙問題，再依據邵阿咩的臉型及口腔狀況，利用口腔3D掃描技術進行假牙的設計，製作出最自然也最適合邵阿咩的假牙。

邵阿咩說，先前因為牙齒的不美觀，身為網紅卻難以在鏡頭前開口大笑，放假遇見粉絲也都不敢露出牙齒拍照，極大壓力導致磨牙狀況越來嚴重，治療過程中，當李醫師拔掉裝了10年的假牙那刻，親眼看見自已滿口爛牙，感到非常驚嚇也很難過。

李醫師表示，邵阿咩先前的假牙內層是金屬材質，長期在口腔內熱漲冷縮，造成金屬變形假牙不再密合，導致蛀牙，透過「全口全瓷冠」治療，改善假牙會變形的問題，前排牙齒更美白透光，後牙則用全鋯冠，強度比較堅硬，即便會有磨牙習慣，也不易斷裂，就可改善邵阿咩的牙齒困擾。

目前邵阿咩持續「全口全瓷冠」，但已經可找回亮白整潔的牙齒，邵阿咩感動的說「終於可以大方露出牙齒拍照了」，李醫師也提醒民眾，假牙並無法使用一輩子，大約7至10年就該回診檢查，以免真牙在裡面受到傷害，需花更多心力做治療。

(中時 )