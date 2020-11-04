今年絕對超值的雙11優惠強勢登場！中華電信攜手全台知名電商PChome，今(4)日共同宣布於11/5至11/15期間舉辦「中華電信x PChome首戰雙11」活動，為雙11購物節祭出「申辦精采5G指定方案即贈限量VR頭盔/AR眼鏡（最高價值19,900元）乙台」等11項優惠，除此之外，PChome會員獨享限量5G購機方案加碼送1,111 PChome P幣，MOD客戶亦享有PChome獨家三重優惠！

今日中華電信攜手PChome以「首戰雙11、合作首部曲、網家購物趣、結盟MOD」為號召，共同為網購年度盛事揭開序幕。中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信自今年6月30日正式啟用5G服務後，便不斷跨領域合作，與策略夥伴聯手透過軟硬結合、垂直整合思維，共同佈建國家5G黃金生態圈。本次和PChome首度合作嶄新的商業銷售模式，期望借重PChome電商界的經驗，結合雙方優勢發揮合作綜效，達成共創美好生活的願景。」

PChome網路家庭董事長詹宏志表示：「每年的雙11已經成為網友相當期待、釋放消費潛力的全民購物運動，我們熱情邀請更多產業及通路一起加入這個由網路發起的購物嘉年華，今年我們與中華電信首次合作推動雙11，共同串連彼此的會員和資源，推出從線上延展到線下的虛實整合消費體驗，我們相信此次透過網路業和電信業的結盟，不僅推出各類優惠活動，也能讓消費者體驗到雙11帶來的美好生活體驗。」

中華電信網路門市在雙11購物節期間推出多項限定優惠方案，包含：申辦精采5G月繳$1,399 (含)以上指定購機方案即贈AR頭盔/VR眼鏡、行動預付卡單筆儲值滿300元以上即贈100元通信費或計量型1.2GB、限量1,111組行動預付卡（計量3.2GB）只要111元、新申辦或升速HiNet光世代即送實用家電或Lumina限量周邊商品、新申辦MOD+自選餐/包月即可獲得MOD看片金1,200元、Hami Video享11天免費試看電視館+影劇館，訂閱續訂只要五折起。

除此之外，更有多重Hami Point點數贈送方案，只要在活動期間至中華電信網路門市或PChome線上購物刷中華電信聯名卡，即可享最高21% Hami Point回饋；購買智慧眼鏡EPSON BT-30C搭配方案或單機，直接就送1,111點Hami Point，Hami Point一點等於一元，不僅可折抵中華電信帳單，也能在Hami生活小舖兌換便利商店、百貨公司、家樂福等上百間熱門通路的電子票券或Hami市集全額兌換商品。

中華電信與PChome特別為雙方客戶/會員釋出雙11獨家優惠：PChome限定會員於活動期間至中華電信直營門市申辦精采5G 1399(含)以上指定購機方案，即可獲得1,111 PChome P幣，限量1,111名，要搶要快！邀請全民一起升級邁向5G新時代。PChome則專為中華電信打造獨家三重優惠，MOD客戶於活動期間每日可選購超低價破盤商品1件、獲得獨家序號可再折111元、登錄滿七天加碼抽獎最高11,111 P幣購物金！

(科技)