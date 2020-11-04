長榮航空為回饋長榮集團員工的努力和相挺，推出免費的類出國員工旅遊包機專班，讓員工帶親友免費搭乘。（長榮航空提供／陳祐誠傳真）

新冠肺炎疫情衝擊全球航空市場，國籍航空公司尋求新商品刺激旅客，推出許多主題類包機，而長榮航空為回饋長榮集團員工的努力和相挺，推出免費的類出國員工旅遊包機專班，比照先前的類包機行程，讓員工帶親友免費搭乘，同時活絡航機及組員。

國際航空運輸協會（IATA）預估，全球市場2024年才能恢復疫情前水準，長榮集團表示，在嚴峻的疫情之下，目前集團營運狀況行有餘力的公司，以行動支持同集團的航空產業，希望能略盡綿薄之力，共同度過難關，目前初步已向長榮航空提出超過35班的包機需求，此員工專案航班於11月7日陸續開始已預排到明年元旦，首發航班由長榮海運承包，接下來有還有長榮國際、長榮鋼鐵等公司響應。

長榮集團指出，長榮航空在疫情期間不斷尋求拓展各種新商機的可能性，除了是首家規劃類出國專案航班的航空公司外，也領先業界推出客製化包機、包艙、包區的安心旅遊，並推出機長、空服、空廚的體驗營，努力降低疫情帶來的衝擊，讓員工能安心的堅守工作崗位。

而長榮海運等公司每年皆有規劃員工旅遊，今年特別在既有的員工旅遊之餘，響應長榮航空的類出國包機，另外送給員工及親友一場類出國之旅，藉此感謝同仁在今年的辛勞與付出，每位員工含本人皆可有4個名額，不僅北部的員工能夠享有此福利，也有預訂高雄起飛的航班，讓南部的員工參與，甚至於長榮海運海外派駐人員及海勤人員雖然人不在台灣，但公司也讓其家屬能夠報名參加。

此次集團公司所承包之所有長榮航空類出國專案航班，不僅有長榮航空準備的驚喜伴手禮外，並可以7折預購免稅品，各公司也特別致贈每位員工，日前剛得到世界巧克力大賽（International Chocolate Awards, ICA）金牌獎的長榮桂冠酒店及長榮空廚綜合精裝巧克力禮盒，讓員工可以嘗鮮，歡度難忘的類出國之旅。

(中時 )