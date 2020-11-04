蔡易餘在臉書PO出口罩照片。(取自蔡易餘臉書)

民進黨今(4日)舉行中常會時，美國總統大選持續開票中，而中常委、民進黨立委蔡易餘則是戴上印有美國國旗、川普字樣的口罩出席中常會，並在臉書寫下，「我川威武！！」

今天正是美國總統大選開票時間，各界都相當關注投票結果，民進黨今中常會，但是因為戰況太激烈，與會者整個心都是七上八下。而蔡易餘則是戴著寫著尋求連任的美國總統川普（Donald Trump）名字的口罩現身，甚至穿上空軍F16V外套，他也在臉書曝光照片，還有網友好奇「為什麼也有這種口罩」。

另外，民進黨中常會時，身兼黨主席的蔡英文總統在中常會結束前針對美國大選發表談話，她說，「做為執政黨，無論美國是哪一黨執政，我們都有責任全力和美國政府深化合作」。

總統表示，這一次美國選舉，兩黨國會席次或許會有一些變化，但預期只要美國主流民意支持台灣，國會中支持台灣的力量就不會減少。為了繼續爭取美國主流民意支持，在國會外交、智庫外交部分，我們在交流上，也都會不分黨派，持續努力。

與會者認為，總統透露的訊息很清楚，就是朋友國家內的大事，台灣都保持祝福的心情看待，也重申台灣當然不會選一邊來挺，總統也相信未來彼此之間也會持續維持良好的互動。

(中時新聞網)