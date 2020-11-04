新北市一位黃姓熊貓外送員去年12月間因零錢不夠找客人，在陪同卞姓女客人上樓取零錢時，兩人在電梯內爆出激烈肢體衝突，女客人失控將訂購的麻油雞潑在外送員身上，最後雙雙互控傷害。10月間，法院判決黃男無罪；卞女部分，日前法院判處其拘役50日。得易科罰金。

據悉，2019年12月4日時，卞姓女子透過美食外送平台「FOODPANDA」訂購樂華夜市內的麻油雞，她當時敷著面膜下樓取餐並拿出千元鈔票付帳，但湊巧黃姓外送員身上零錢不夠沒辦法找錢，黃男便向卞女告知「剛好零錢都找完了，您可以取消訂單」。

2人最後一同搭乘電梯上樓拿零錢付帳，而搭乘電梯時，卞女卻不停數落外送員，最後更動手將餐點奪走，一股腦砸在外送員身上，甚至肘擊黃男胸口、伸腳踹下體，暴力的行徑全被電梯監視器畫面錄下。

外送員步出電梯後隨即報警，警訊時，卞女指控，外送員也對他動粗，不僅揉皺她的鈔票，也把她的眼鏡扯下來並踩爛。雙方各執其詞，並互控傷害，警方訊後依法將兩人互告案件函送法辦。

新北地院勘驗電梯監視器畫面，於10月間認定是卞女先動粗，眼鏡則是她在拿下面膜時自己扯掉的，狠打臉其說法。並認定黃姓外送員為正當防衛，未有不當之處，判黃男無罪。卞女部分，在審理期間，她矢口否認罪行，並且未與黃男達成和解，犯後態度難認良好，依傷害罪判處卞女拘役50日，得易科罰金。全案可上訴。

(中時新聞網)