南台灣生物技術展11月6日起一連四天在高雄巨蛋登場，讓南台灣的民眾可以認識蓬勃發展的台灣生物技術及南台灣生物技術展求新求變的精神，集結國內產官學的各項研發及產品，讓大家一探究竟，透過民眾與業界的交流互動，讓台灣的生物技術產業能不斷進步，與時俱進。

展內規劃了農業生技主題館、生技產業創新教育主題館、經濟部生技研發成果主題館、永續漁業主題館、科技部研發成果主題館、生技醫藥與醫療器材相關之研發成果及生醫產業創新創業內容及成果等各式主題館，還有台糖、台肥、台酒等知名廠商一同共襄盛舉，呈現多樣生技保健食品、保養品、有機農產品、友善農業資材等，並提供不同之現場優惠，讓民眾可以多加選購。

南台灣生物技術展，11／6高雄巨蛋登場。（柯宗緯翻攝）

另外更聚集了國內知名生物技術相關廠商，讓產官學各界能透過這千載難逢的機會齊聚一堂相互交流。

本次展覽除了展出相關專業資訊外，在面臨險峻的疫情下，更是要讓身體處在最佳狀態，多食魚對健康很有幫助，而不管是生鮮或加工國產水產食材，都很適合民眾在家能簡便料理、均衡攝取營養素的最佳食補選擇。

此外，現場也會介紹食漁的好處、推廣水產品罐頭及產銷履歷水產品、如何選擇符合生態保育及永續利用原則的水產品，讓民眾享受美味的海鮮外，也可以為地球盡一份心力。民眾在參觀完有趣豐富的農生館後，可跟主辦單位索取簡單測驗紙來答題，只要答對就可獲得精美小禮物一份。另外在每天下午的2點鐘，也將免費發送小樹苗給參觀民眾，一天限量60株，讓我們一起環保愛地球。

(中時 )