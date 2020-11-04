台南市種植椪柑面積逾900公頃，占全台第三大，以東山、白河最多，尤其是酸中帶甜的「青皮椪柑」很受消費者歡迎，除了到市場、向農民直接訂購外，南市府農業局也多通路促銷，在知名超商、生鮮超市、物流公司都能買得到，台南農產運銷公司也能網路下單；但今年受到缺水、溫差小等因素影響，果實較往年小，也有部分農民反應價格不太理想。

農業局指出，南市椪柑種植集中在東山（746公頃）、白河（149公頃）、大內（2公頃），以往柑橘類作物採粗放管理，現在東山區部份產銷班的青皮椪柑已經通過產銷履歷認證，並在連鎖通路超市全聯上市，農業局在7、8日2天也分別在台北希望廣場、台南假日農市辦理展售會，方便消費者選購。

今年受到缺水、溫差小等因素影響，果實較往年小，有部分農民反應價格不太理想。（莊曜聰攝）

台南農產運銷公司也搭上文青風，推出火車青皮椪柑禮盒，將外箱設計成火車車廂，每箱裝9台斤椪柑，3箱1組，再放入火車頭設計的大外箱，大外箱不上色，還能讓小朋友玩彩繪，每組1800元，含運1930元，限量1000組，相當有創意；另外還有「台南GO好呷」團購活動，消費者到全家超商都能預購台南特產。

青皮椪柑產季到11月下旬，南市府農業局建議民眾可以到產地走一遭，爬爬淺山步道、品嚐香醇的東山咖啡，前往農場體驗採果樂，享受農村樂活的好時節。

(中時 )