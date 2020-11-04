最新奇幻冒險片《女巫們》即將於明天（11月5日）全台上映，改編自羅德達爾的名著，由勞勃辛密克斯執導，安海瑟葳、奧塔薇亞史班森及史丹利圖奇主演。故事以小孩為主角，敘述小男孩與外婆設法阻止高階女巫消滅小孩的邪惡計畫，同時融合奇幻、幽默、刺激、恐怖的元素，像是把女巫們從迷人變成恐怖，以及把可愛的小孩變成討喜的老鼠，在嚇人又有趣的故事題材之下，傳達關於接受和個體獨特性的故事核心，鼓勵觀眾找到自己的人生旅程，接受真正的自己。

《女巫們》故事以小主人翁的角色來述說，他失去雙親後便與外婆同住。奧塔薇亞史班森飾演外婆一角，是一個強悍但充滿著愛的角色，她早就知道這世界存在著女巫，也對女巫瞭若指掌，打算把這種智慧傳授給小主人翁，讓他準備好面對未來，然而隨著故事進展，他們卻遇到更多的女巫。導演勞勃辛密克斯也藉此透露羅德達爾隱藏在其下的警世寓言，那就是一切不總是如表面所見，提醒大家不要以貌取人。

全世界最強的高階女巫由安海瑟葳飾演，她顛覆過往甜美形象，在片中既邪惡又浮誇，一開始打扮著光鮮亮麗，卻總是怪腔怪調，露出可怕真面目後，齜牙咧嘴的大笑更是猙獰，她表示：「羅德達爾比任何人都會寫這種令人發毛的角色，他取材於世界萬物中的邪惡，所以很令人熟悉，也極具娛樂性，同時還很可怕。」安海瑟葳從小就喜歡讀羅德達爾的故事，她認為童書經常把一切都呈現的樂觀美好，好像裹著糖衣一樣，然而在羅德達爾獨特新穎的故事中，小孩都能看清真相。

電影多數場面發生在一間度假飯店，並由史丹利圖奇飾演飯店經理史崔格先生，他凡事以客為尊，永遠優雅、一絲不苟，對他而言，大批入住的女巫們就是貴客，他會極盡奉承諂媚的設法做好對飯店有益的事，協助籌備女巫們的集會及應付飯店鼠輩橫行的傳聞。史丹利圖奇也是羅德達爾的書迷，他很欣賞羅德達爾的故事會觸及其他童書作者迴避的黑暗面。

勞勃辛密克斯身兼這部電影的導演、編劇和製片，他很興奮有機會重新呈現這齣備受喜愛小說，故事核心背後的人性主題也引起他的共鳴，他表示：「我想這個故事實際上是關於接受和個體獨特性，這是一場找到真正自己的旅程，你要接受真正的自己，也因此羅德達爾的故事才會歷久彌新，受到各世代讀者的喜愛。」

(中時 )