◎秋冬專案出爐 做好2件事就能辦尾牙

國內新冠肺炎疫情維持穩定，不少室內外的活動都陸續恢復，但電子大廠仁寶卻宣布取消今年尾牙，引發各企業關注。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「防疫秋冬專案」不會對集會活動人數設限，只有出現本土且無法追蹤的病例才會限制活動人數，但若能做好實聯制、量體溫等防疫措施，仍能舉辦尾牙。

◎菲律賓模式取消 入境無症狀回歸14天居家檢疫

中央流行疫情指揮中心今日表示，我國今(2020)年9月24日起實施自菲律賓入境旅客皆於集中檢疫場所完成檢疫，並於檢疫期滿前再採檢，截至11月3日已採集1294位旅客檢體，其中1268位是沒有染疫，有9名於檢疫期滿前採檢後確診。不過、移工和境外學生仍維持期滿採檢不變。

◎淡海輕軌藍海線通過交通部審核 15日通車

交通部今表示審核通過淡海輕軌藍海線營運許可，並已在今日發文新北市政府；新北市捷運局指出，已在稍早收到交通部公文，將在15日正式通車。

◎閨蜜小旅行獲首獎 24小時創意玩基隆

基隆市政府觀光及城市行銷處舉辦「基隆24小時不斷電 濱海奇基線跟著走」創意遊程影音徵件比賽，「基隆24小時不斷電-閨蜜小旅行」獲首獎，市長林右昌表示，希望透過民眾的觀點、深入在地生活發揮創意，發掘更多基隆創新玩法。

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(中時新聞網)