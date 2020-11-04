大亞電線電纜前三季EPS攀升至1.07元 16:592020/11/04 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大亞第三季漆包線及電力線纜出貨持續回升，今（4）日公布第三季財報，EPS為0.29元，優於去年同期0.22元，前三季EPS攀升至1.07元，改寫近14年同期新高。 大亞第三季合併營收46.74億元、營業毛利4.57億元，營業淨利1.87億元、稅前淨利2.60億元，淨利歸屬母公司1.66億元，EPS為0.29元。前三季合併營收128.48億元、營業毛利為9.91億元、營業淨利2.42億元、稅前淨利8.45億元、淨利歸屬母公司6.24億元，EPS攀升至1.07元。 (工商 ) #大亞 #EPS #合併營收 #營業毛利 #營業淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》安集Q3獲利登峰 前3季EPS勝去年全年 16:312020/11/04 財經 中鴻Q3虧轉盈 獲利年增近3倍 04:102020/11/04 證券．權證 禾伸堂獲利破半個股本 前三季獲利6.71元 16:242020/11/04 財經 疫軍突起！捷迅EPS連十季成長 前三季EPS5.06元 12:552020/11/04 財經 《電子零件》立凱-KY前3季每股淨損3.81元 10月營收今年最高 17:392020/11/04 財經 業內外助攻 中鋼構全年EPS拚3元 04:102020/11/04 證券．權證 大汽電前3季EPS1.12元 擬投資重油發電機組改造案 12:402020/11/04 財經 上市建商「獲利王」華固 前3季EPS達8.02元 16:402020/11/04 財經 達能營收Q3較上季增加52％ 每股淨損0.13元 10:332020/11/04 財經 圓點前三季EPS 16.8元 04:102020/11/04 證券．權證 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 大選生變？川普要求停止計票 美股期貨暴跌近400點 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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