大亞第三季漆包線及電力線纜出貨持續回升，今（4）日公布第三季財報，EPS為0.29元，優於去年同期0.22元，前三季EPS攀升至1.07元，改寫近14年同期新高。

大亞第三季合併營收46.74億元、營業毛利4.57億元，營業淨利1.87億元、稅前淨利2.60億元，淨利歸屬母公司1.66億元，EPS為0.29元。前三季合併營收128.48億元、營業毛利為9.91億元、營業淨利2.42億元、稅前淨利8.45億元、淨利歸屬母公司6.24億元，EPS攀升至1.07元。

(工商 )

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