台驊投控（2636）2020年第三季營收及毛利共創掛牌以來單季新高，營業收入及毛利高達新台幣38.93億元及6.83億元，年增34.42％及31.38％，惟因美金驟貶，新台幣及人民幣急升，認列3,186萬元之匯兌損失，稅後淨利為新17.25億元，年增101.95％，EPS1.43元，年增98.61％。2020年前三季每股盈餘為3.07元，較去年增長80.59％。

從業務別來看，海運因傳統旺季補貨潮、醫療物資運輸需求、居家辦公帶動的電商及居家相關產品消費活動成長、企業庫存回補動能續強等因素，使得亞洲出口歐美貨量爆增，艙位及貨櫃短缺，長程航線全面調漲運費，其中美西航線運價更創二十年來新高。本季台驊海運毛利高達新台幣387,270仟元，較去年增長36.11%；中歐鐵路受惠於海運轉單效益以及與鐵路公司簽訂包艙長約保證艙位，毛利較去年同期成長139%；空運本季運價仍高於去年同期，加上疫情衍生的遠距通訊及宅經濟消費需求帶動電子零組件運輸需求成長，空運毛利達新台幣175,830仟元，年增 30.25%。

以地區別來看，中國大陸地區因歐美醫療物資及庫存回補進口需求強勁，第三季營收較去年同期成長39.36%；與上季相比，東南亞多數國家疫情已有效控制恢復上班，加上受惠中美貿易戰供應鏈產地移轉，東亞地區營收年增15.19%，但季增達37%；台灣地區受惠於台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動增長，年增29%。

(工商 )