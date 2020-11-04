連鎖茶飲與金馬獎合作推聯名商品，為鼓勵民眾在邁向2021年之際，帶著積極、不畏懼的態度迎接明天，知名手搖飲品牌珍煮丹呼應金馬獎主軸，將於11月5日推出兩款質感暖心飲品「遇見」和「曙光」，期望在2020年尾聲，帶來暖心正面的力量。

珍煮丹創辦人高永誠本身就是電影愛好者，為與金馬獎合作，不僅以出品牌熱銷的「黑糖禮盒」擔任今年金馬獎貴賓禮外，更聯名打造限定新品。高永誠表示，珍煮丹向來強調「溫暖的職人精神」，此次金馬57主題是「前往明天的路上」，「相信曙光乍現的那一刻，黑夜終將消逝，期許我們都能帶著正向、不畏懼的態度，前往明天的路上，迎接2021年的到來。」

珍煮丹與金馬獎合作推出的兩款聯名新品以金馬主色系發想，物料首選黑糖及地瓜，「黑金系」飲品為手搖飲界首創，耗費將近一年才研發完成，原料以最具台灣精神的地瓜為主軸，精心選用來自南投竹山的「台57號黃金地瓜」，特別手工蜜製，與飲品完美融合。第一款「遇見」（與「芋」諧音）將地瓜泥加入蜂蜜、小農鮮奶和小芋圓；第二款「曙光」（與「薯」諧音）則將地瓜泥加入品牌最具代表性的私房黑糖及嚴選鮮奶。兩款飲品除了黃金地瓜的綿密口感外，Q彈的小芋圓同時能滿足嚼感系的消費者。

珍煮丹與金馬獎聯名也特別打造了金馬限定杯，於11月6日至15日活動期間憑杯於官方IG及FB即可參加「致明日的我們—杯身共創活動」，就有機會獲得各項超值金馬獎限定貴賓禮。

「珍煮丹與金馬獎聯名新品「遇見· 曙光」的「遇見」，標榜精選南投竹山「台57號黃金地瓜」，手工製成綿密泥狀，加入蜂蜜、小農鮮奶和小芋圓，蜂蜜特有的馨香令人回味再三，Q彈的小芋圓滿足咀嚼系的消費者，每杯售價75元。

「曙光」則是精選南投竹山的「台57號黃金地瓜」，手工製成綿密泥狀，加入珍煮丹最具代表的私房黑糖及嚴選鮮奶，每口都喝得到地瓜的纖維顆粒，口感濃郁獨特，每杯售價75元。

至於「珍煮丹 x金馬聯名黑糖禮盒」則強調 經典黑糖堅持純天然無添加，每款禮盒都隨機附贈珍煮丹飲品沖泡配方一張，不管是搭配小農鮮奶混合拌勻即成黑糖鮮奶，帶有醇厚糖香卻不若精製糖的過度甜膩滋味，搭配薑汁、桂圓紅棗茶飲都很適合，精緻金馬聯名限定包裝更是送禮好選擇，售價389元。滿五盒享95折，滿十盒享9折優惠，另購買金馬禮盒，即贈金馬聯名飲品乙杯。

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