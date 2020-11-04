天成飯店集團旗下文創設計旅店天成文旅-華山町開幕至今「藝」猶未盡，為喚起更多人重視環境保護，第十檔展覽邀請到新銳藝術家蔡沛珊自即日起至2021年01月24日展出17件獨樹一格的創作《Eh~啊ART蔡沛珊創作展》，透過壓克力顏料、油彩等複合媒材，掀開宇宙神秘的面紗，再進入海底世界尋找瑰麗海洋生命的美麗與哀愁。

天成文旅華山町表示，看展入住可搭配官網專案「華山町啤酒暢飲住房專案」，即日起至2020年12月23日凡透過官網或電話訂房，周日至周四入住精緻客房不含早餐2,400元，專案依房型人數贈送華山町餐酒館晚餐時段限時1.5小時星達姆啤酒無限暢飲。

天成文旅-華山町原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建為旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，透過歷史與文化的考究打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店，一棟建築物承載了文化的重量，最終以旅館的姿態重現世人，秉持著「保存大於開發」的精神，華山町除了扮演傳承的要角，籌備時以結構補強並將建築物現況資源發揮最大值，朝建築永續性達到環境共生的發展，環保永續的概念也與本次藝術家蔡沛珊的創作理念不謀而合。

蔡沛珊以獨到的思維闡述對於生態環境議題，本次展出的17件作品以華美夢幻的配色搭配具象的手法探討海洋汙染的重要，而珠寶設計的背景幻化獨特的美感，以寶石等複合媒材呈現也在本次展覽清晰可見。2015年在香港南南教育基金會的慈善晚會，以150萬港幣售出的《承載》藉由綠蠵龜為主述寫實表現垃圾之於海洋汙染的議題，高價售出的作品除了讓沛珊受寵若驚外，也讓她更堅定的要透過自身的創作為這個社會喚起更多環境議題的重視。

以飯店為概念發想的《寶藏》透過壓克力油彩描繪出一頭座頭鯨優游宇宙的樣貌，搭配金粉、銀粉與細砂的重覆堆疊，光彩奪目的視覺衝擊背後是關於鯨魚悲歌的環境議題，近年有越來越多海洋學家發現，一條鯨魚的碳含量可抵幾千棵樹，鯨魚保育的效益相較於種樹計畫，是緩解溫室效應最天然的解套方式。而《寶藏》的創作也是沛珊一貫的風格呼籲世人對於環境保護的現在鯨行式，除了海洋議題的著墨，細看畫作上神秘的圓盤好比飯店代言人寶比身上的密碼鎖，也呼應飯店金庫背景的歷史。

《斑王》也是本檔展覽的一大特點，來自於台灣海洋藝術館的活體魚標本龍膽石斑被創作成獨特的裝置藝術，金色的《斑王》現場觀看氣勢不凡，精緻的魚身從底部的腹黑到白華象徵逆境重生的心境，昇華後的自己已經有了可以承載一座城市的力量，沛珊也希望透過作品讓觀者面對人生的黑暗面不要害怕能有勇氣可以面對。其他更有《山湖魚中的巨人》、《門Isidore》、《栩鳶》、《蕨類植物》與《星際悠游系列》等2020全新創作，在天成文旅-華山町首次亮相。

即日起至2020年12月23日推出「華山町啤酒暢飲住房專案」，凡透過官網或電話訂房，周日至周四入住精緻客房不含早2,400元，周五、周六入住精緻客房不含早3,000元，如需加購早餐，每房兩客400元（早餐原價每人每客360元+10％），專案依房型人數贈送華山町餐酒館晚餐時段限時1.5小時星達姆啤酒無限暢飲，來自西班牙的星達姆啤酒承載著地中海風情的奔放與熱情，入口滑順伴隨多層次穀物清香佐以華山町餐酒館美饌佳餚相當契合。

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