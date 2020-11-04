獨／滿15元就外送！北投超佛心早餐店 老闆暖舉背後有洋蔥

真的好溫暖！台北市北投有間早餐店，只要消費滿15元，老闆就會親自外送。《中時新聞網》記者實際找到這名老闆，暖舉動原因曝光。

李老闆表示，不計較太多，這社會更美好。(照片/游定剛 拍攝)

食材配料在鐵板上，煎的滋滋作響，上班尖峰時間店內客人不間斷，一旁工作台 忙著備料出餐。位在北市北投區中央北路二段上，一間外觀不起眼的早餐店，只要消費滿15元，老闆就會親自外送，消息曝光後，網友紛紛大讚老闆超佛心。李老闆受訪謙虛表示，這沒什麼，不就該這樣嗎?不需要設低消門檻，有些人在家不方便出門，只是吃的東西，有點就幫忙送。李更透露，如果大家都這樣，這個社會就會更好，不會有其他問題。

李老闆堅持選用新鮮食材，提供給客人最營養早餐。(照片/游定剛 拍攝)

土生土長北投人，現年45歲的李老闆，退伍後，從事餐飲業工作多年，甚至遠赴泰國創業。不忘做餐飲業初衷。年僅13歲的兒子有次透露，長大後想做餐飲業，因為看到別人吃到好吃的東西，就會感到很開心。因緣際會下，接手這間早餐店，也完成兒子的夢想。

不怕客人吃，肉蛋吐司配料滿炸出來。(照片/游定剛 拍攝)

早餐時刻店員忙點餐、備料，購買人潮絡繹不絕。(照片/游定剛 拍攝)

憑著用料實在，親切、誠懇的服務態度，李老闆早餐店經營2年多的時間，在地方上早已做出好口碑，每天選用市場溫體豬肉，親自處理拍打肉片，就像是從小吃烤肉一樣，肉片夾吐司，吃起來就要有生菜、肉片，咬下去就是「唰唰唰…」的口感才會過癮，超大份量不怕客人吃，就是想提供最豐富、營養的早餐。

位在中央北路二段上，不起眼的外觀，卻有著滿滿幸福的早餐店。(照片/游定剛 拍攝)

不忘餐飲業初衷，老闆換位思考，將心比心、多了份同理心。記者詢問「15元就外送，不會不符合人事成本?李老闆則表示，從小在這邊長大，所認識的人親土親，計較這麼多沒有意義，很多客人反應很驚訝，點15元就外送。李更透露，甚至昨天有位先生，因為太太說很好吃，專程從三重來買早餐，也令他相當感動。不過，有天假日，一位小姐點不到想吃的，而在google留下負評，李解釋，我食材都要新鮮，不會準備太多，像是吐司冰過，沒冰過差很多，只好請顧客下次早點來。

店內工作環境明亮、乾淨。(照片/游定剛 拍攝)

因工作離開家鄉多年，李老闆回到原本陌生的環境，也完成兒子開店的夢想，不計較自己付出多少，熱心與真誠感動不少人，下回有機會來北投，捧場這間超佛心、有洋蔥早餐店吧！

(中時新聞網)