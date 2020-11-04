台中市兩年前在南屯區豐樂公園水池發現的「鼋」（音「元」），現在流落何方？市議員何文海4日質詢時懸賞10萬元，尋找這隻南屯區的寶貝，懷疑是否已被燉了！新聞披露後，台北市動物園發言人曹先紹表示，這隻「黿」入檢疫後，動物園雖持續提供泥鰍等食材，但「黿」未出現進食行為於6月3日死亡。

何文海說，2018年8月，市府進行豐樂雕塑公園內的水池清淤工程，因必須降低水位，並將水池內的動物先搬家安置；清淤過程中水池中出現一隻體型壯碩的動物，身長超過90公分、重達37公斤，二級保育類動物「黿」，原安置在雲林一處養殖場。

何文海表示，日前他關心這隻鼋目前安置何處？建設局說已改送中興大學照養，他想要「懇親」這隻南屯的寶貝，希望建設局安排；至今2個月建設局都未安排，讓他覺得鼋已是「凶多吉少」？可能已經被燉了。上午在市議會公開發出「尋鼋啟事」，只要找到那隻鼋就給10萬元獎金。

林務局在今年5月1日函文，請台北市動物園協助自中興大學移置照養「黿」等共4種61隻龜鱉。曹先紹說，動物園於移置前蒐集相關資料，包括中興照養空間、模式等，知悉該「黿」係於2018年8月在台中市豐樂公園發現，短暫安置雲林縣褒忠鄉一處魚池，再送至中興大學照養。

中興大學逾1年以上照養期間，該「黿」有約2次少量進食紀錄。今年5月21日包括「黿」等61隻龜鱉移至北市動物園檢疫空間，該「黿」體重僅為31公斤，與初捕獲時37公斤，已有相當差距，顯示其持續耗損既存身體資源。

針對死亡的「黿」，曹先紹說，動物園已邀台大獸醫系專家協助客觀病理解剖，初步推斷「黿」係因營養不良及痛風死亡；進行病理解剖後的「黿」屍體，暫存本園動物屍體冷凍庫，待後續焚化。

何文海獲悉黿已死亡心痛的嚴厲譴責說，相關單位難辭其疚，黿在豐樂公園至少存活了30年，清淤後應放回原生地豐樂公園，移來移去適應不良才會死亡；火化時他將要求市府派官員一同北上，送南屯區的寶貝最後一程表示哀悼！

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(中時 )