美國政府4日宣佈批准售台4架MQ-B無人機等武器，價值約6億美元。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，美對台售武只會給台海和平帶來嚴重危害，向「台獨」勢力發出錯誤信號。

朱鳳蓮表示，大陸堅決反對美國向台灣出售武器。大陸要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，停止售台武器的錯誤行徑。

朱鳳蓮表示，美對台售武只會給台海和平帶來嚴重危害，向「台獨」勢力發出錯誤信號。民進黨當局以武謀「獨」，只會把台灣民眾推向災難。

(中時 )