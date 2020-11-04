美售台無人機 國台辦：美向台獨勢力發出錯誤信號 17:032020/11/04 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府4日宣佈批准售台4架MQ-B無人機等武器，價值約6億美元。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，美對台售武只會給台海和平帶來嚴重危害，向「台獨」勢力發出錯誤信號。 朱鳳蓮表示，大陸堅決反對美國向台灣出售武器。大陸要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，停止售台武器的錯誤行徑。 朱鳳蓮表示，美對台售武只會給台海和平帶來嚴重危害，向「台獨」勢力發出錯誤信號。民進黨當局以武謀「獨」，只會把台灣民眾推向災難。 (中時 ) #錯誤 #勢力 #武器 #信號 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嚴德發：感謝美售我MQ-9無人機 還未編列預算 10:212020/11/04 政治 美再售我無人機 府：有效提升國軍全時段監偵能力 08:562020/11/04 政治 美軍售無人機 外交部感謝美國履行安全承諾 10:272020/11/04 政治 美大選即將揭曉 綠委：不論誰勝選 台美關係仍會穩健發展 17:482020/11/04 政治 川普選前瘋狂對台軍售 陸專家爆背後驚天陰謀 11:052020/11/04 政治 美再對台軍售 民進黨：讓台捍衛和平更具信心 10:402020/11/04 政治 美大選後兩岸關係 學者：恐走向「熱對抗」 13:522020/11/04 生活 十四五規劃建議 支持台企登陸A股 04:102020/11/04 全球財經 美國選情激烈 蔡英文：全力深化與美國合作 17:222020/11/04 政治 嚴德發：國會已同意的軍售案 不會生變 13:242020/11/04 政治 兩岸熱門新聞 男婚禮當天墜樓亡！新婚妻繼承783萬 公婆反對：錢是我們的 - 兩岸 川普宣稱已獲勝 陸外交部：結果未定 - 兩岸 - 旺報 82歲老翁第3次結婚 見對方「嘴角胎記」驚：失散60年結髮妻 - 兩岸 每月16次！年輕女性「肉償租房」 捷徑成「唯一絕路」 - 兩岸 美售台無人機 國台辦：美向台獨勢力發出錯誤信號 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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