美大選計票尚未結束 川普自稱勝選並質疑選舉舞弊

就在美國總統川普在白宮自稱勝選，並稱選舉舞弊，要求最高法院主持公道後，民主黨總統候選人拜登的陣營周三回應，說川普要求停止計票的要求無法無天。

而這也引起北約盟友的擔心，德國防長柯蘭普─卡倫鮑兒（Annegret Kramp-Karrenbauer）周三說，美國大選後出現爆炸性狀況，她擔心這會引發憲政危機。

「這是非常爆炸性的狀況，」她說，「就如專家所說的，這狀況可能引發美國憲政危機，而這無疑令我們十分擔憂。」

(中時新聞網)