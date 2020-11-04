就在美國總統川普在白宮自稱勝選，並稱選舉舞弊，要求最高法院主持公道後，民主黨總統候選人拜登的陣營周三回應，說川普要求停止計票的要求無法無天。
而這也引起北約盟友的擔心，德國防長柯蘭普─卡倫鮑兒（Annegret Kramp-Karrenbauer）周三說，美國大選後出現爆炸性狀況，她擔心這會引發憲政危機。
「這是非常爆炸性的狀況，」她說，「就如專家所說的，這狀況可能引發美國憲政危機，而這無疑令我們十分擔憂。」
(中時新聞網)
就在美國總統川普在白宮自稱勝選，並稱選舉舞弊，要求最高法院主持公道後，民主黨總統候選人拜登的陣營周三回應，說川普要求停止計票的要求無法無天。
而這也引起北約盟友的擔心，德國防長柯蘭普─卡倫鮑兒（Annegret Kramp-Karrenbauer）周三說，美國大選後出現爆炸性狀況，她擔心這會引發憲政危機。
「這是非常爆炸性的狀況，」她說，「就如專家所說的，這狀況可能引發美國憲政危機，而這無疑令我們十分擔憂。」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。