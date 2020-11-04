國民黨4日以「超前部署2022」，宣布懸缺中的高雄市黨部主委，由中央組織發展委員會主委李哲華兼任，前高市府民政局長曹桓榮派任組發會組織經營部副主任，並派駐高雄協助黨務推展，同時兼任高雄市黨部副主委。

國民黨表示，歷經罷免及市長補選後，國民黨在高雄雖成為在野黨，但黨務推展不中斷，因此由中央組發會主委李哲華兼任高雄市黨部主委，顯示對高雄的重視與期望。盼透過李哲華豐富的黨務及組織發展經驗，讓國民黨在高雄能夠更積極作為，更為2022贏回高雄做好準備。

李哲華表示，兼任高雄市黨部主委是非常大的任務，國民黨雖歷經了罷免及市長補選失利，但在議會黨團團結下，成功守住議長。接下來國民黨在高雄將重新站穩腳步、團結一致、持續奮戰，並扮演稱職的在野黨角色、強力監督市政。

李哲華說，上任後將持續推動黨務，並發掘及培育優秀人才，為2022高雄市三合一選舉做好盤整及準備。國民黨表示，在高雄除了堅守在野黨立場，也將聯合黨友一起有效監督市府施政。同時市黨部與黨籍議員也將加強連結，攜手同心為高雄的城市繁榮發展共同奮鬥。

(中時 )