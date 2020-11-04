因應綠電的市場需求，安集(6477)規畫3億元在台南擴產，模組產能在在明年4Q擴增到300MW。安集已經在3Q於台南的安南工業區添購了1300坪的土地，金額約7000萬元新台幣，未來廠房建置和設備投資估將2億餘元。除了模組產能擴建外，安集在電站併網方面，明年6月將增加到85MW，年底再增加到90MW。法人估，安集的獲利結構中，約有一半是來自於穩定的電站收入。

安集去年之前的電站建置主要是在屋頂型，而去年H2之後逐漸增加了地面型電站，今年的地面型電站占比再度提高。明年會再增加台東、苗栗和宜蘭各區的電站，台東為屋頂型、苗栗為地面+屋頂型，而宜蘭則全都是地面型。

台積電（TSMC）日前宣布，截至今年7月已簽署1.2GW（十億瓦）再生能源購電契約，預計年減碳排放量達218.9萬公噸，購買綠電的對象為離岸風電大廠沃旭能源（Orsted）等國內外業者。台積電積極收購綠電的背後，主要是因應國際客戶蘋果、以及國內環評承諾使用再生能源的要求，積極找尋國內各種收購綠電的機會。台積電也訂定了「再生能源採用計畫」，目標在2030年全公司生產廠房25％用電量，以及非生產廠房100％用電量為再生能源，並以全公司使用100％再生能源為長期目標。

以目前台灣綠能的供應量來看，還無法支應台積電對綠電的需求，更何況其他的蘋果等國際品牌供應鏈也有綠電需求，因此，安集才在今年3Q決定購置1300坪土地為明年作好模組擴產的準備。

(時報資訊)