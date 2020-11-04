工商協進會今（4）日舉辦早餐會，針對7大議題提出30多項建議。代表出席的行政院副院長沈榮津與工商界代表進行座談，指出政府推動高階製造、半導體先進製程、高科技研發、綠能發展等4大中心，將可奠定台灣經濟發展未來20年榮景。

沈榮津指出，全球新冠肺炎疫情未見趨緩跡象，台灣因超前部署而得以控制，使國人生活如常。面對國際第二波疫情來勢洶洶，無論是年底聖誕假期或明年初春節，國際入境人數將明顯增加，政府各部會仍會秉持「邊境風險嚴管」原則，擬定對策並及早因應。

沈榮津指出，中央流行疫情指揮中心將與經濟部從專業面向評估是否開放「經濟泡泡」，若能放寬商務人士來台，將可促進產業發展與經濟活絡，希望能找出共創雙贏、防疫有效、且能刺激經濟發展的模式。

面對近期房市熱度持續升溫，沈榮津表示，主因台商回台投資設廠與住房需求增加，以及市場利率較低致使資金充裕。為抑制投機炒房，內政部已聯合稽查，國發會也邀請財政部、經濟部、央行、內政部與金管會等機關盤點穩定房市政策工具，研商因應對策。

沈榮津表示，政府會持續推動「投資台灣三大方案」，並透過「新南向政策」協助企業赴新南向國家布局。未來除加強台美在策略性領域供應鏈合作外，也會積極落實召開台美經濟對話，爭取恢復台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）商談及開啟雙邊貿易協定諮商。

沈榮津強調，台灣未來推動的高階製造、半導體先進製程、高科技研發、綠能發展等4大中心，將可奠定未來台灣經濟發展20年的榮景，如半導體先進製程中心可建構矽島屏障，並帶動半導體設備、材料及下游產業價值鏈完整建構，促進台灣區域經濟發展平衡。

(時報資訊)