周三港股交易時段正值美國總統開票時間，美股期貨走高，歐股期貨則下跌，港股全日漲跌反覆波動，成交金額達1728.28億港元，達近兩月新高。

周三香港恆生指數低開149點，收跌53.59點或-0.21%，為24886.14點。國企股(H股)漲27.75點或+0.28%，為10099.16點。半導體股大跌1.80，其他金融跌1.17%，為表現最差板塊。

科技和半導體相關個股跌。華虹半導體跌10.8%，報27.55港元；中芯國際跌6.5%，報22.3港元；中興通訊跌4.29%，報17.42港元。

阿里巴巴大跌7.5%，收報277.2港元；阿里相關個股跟跌，中國動向跌9.4%，高鑫零售跌1.2%。

周二媒體傳出馬雲等螞蟻金服實質控制人在11月2日遭中國人行、中國證監會、外匯局、銀保監會的約談；馬雲曾在10月24日於官方場合砲轟中國金融監管系統。

另外媒體報導，美國行政單位是否延後對於螞蟻金服列入貿易黑名單出現爭論。而更重磅的為，周二晚間中國和港交所分別宣布暫緩螞蟻金服在5日的IPO上市。

(時報資訊)