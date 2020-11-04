美股總統大選結果即將揭曉，對於美國與全球經濟都將帶來影響，保德信投信指出，根據歷年10次美國總統大選後的統計，隨著不確定因素消弭，加上政策方向日趨明確，美股在隔年往往展現鮮明漲勢，不僅勝率高達8成，平均漲幅亦有雙位數之多。

PGIM Jennison團隊表示，一但選舉結果塵埃落定，不確定性因素逐漸明朗，市場風險趨避情緒降溫，配合新政府政策方向的形成，預料風險性資產淨流入規模將大幅成長，替股票市場創造有利環境，更何況，選前的市場波動主要反應對未來政策的不確定性，而非哪位候選人或政黨勝選，最終基本面才是股市上漲的主要推手。

PGIM Jennison團隊進一步分析，統計自1980年以來10次的美國大選後S&P500行情表現，指數在隔年大多呈現正報酬，勝率高達8成，平均漲幅達10.9%的水準，且2012、2016年最近兩次選後美股表現不俗，皆繳出超過兩成的好表現，顯見大選隔年在市場及企業獲利相對穩健或處於復甦階段時，選後的基本面如PMI、企業獲利等經濟數據，才是影響股市的重點。

美國是全球第一大經濟體，美國大選結果可能帶來財政、貿易、醫療保健和監管政策的重大變化，同時對企業獲利、消費者支出及金融市場都有影響，因此成為投資市場關注焦點，不過，美國財政刺激政策只待選舉結果確定，就兩黨而言都將最優先處理，預期選後出台政策可望更為明確。

除政策撐腰，進一步分析美國企業獲利動能延續，包括美國第三季GDP年化季增率由-31.4%強勁反彈至33.1%，其中，個人消費支出為提振第三季經濟成長最大來源，對經濟成長貢獻度由-24%躍增至25.3%；再者，迄今已公布第三季財報的S&P 500指數成份股中，約有85%獲利超出預期，皆為延續美股漲升的動力。

(時報資訊)