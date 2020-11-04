「蝦皮11.11最強購物節」攜手房地產商立信機構推出「最強競標 千萬豪宅$11up」，10/26暖身開跑後已經吸引4百萬人氣，開創全新房產行銷模式，全站買氣也增加近4成！蝦皮購物今（4）日宣布「最強免運」再加碼，除了11/11當日每人享有10張四大超商0元免運券，更首創與國光客運合作，加碼祭出「上車免費，上蝦皮免運費」，指定客運路線全日免費！此外，11/11當日「蝦選榜」品牌爆品將再度降價，包括話題正夯的iPhone 12 Pro限時開搶11,111元，搭配限定當日使用的蝦皮商城87折券，更只要萬元有找；AirPods Pro、植村秀保濕唇膏也祭出限量11元入手！另外7款站內遊戲也將加碼祭好禮，玩遊戲就有機會把iPad Pro、PS4帶回家！

蝦皮購物今年深化品牌合作策略，與立信機構攜手推出「最強競標 千萬豪宅$11up」，凡購買蝦選榜商品就能獲得競標資格，活動頁上線後已吸引4百萬人關注，備戰11/11當天00:00準時11元起刺激競標！觀察暖身期間蝦選榜熱銷品類包括「3C家電、居家生活、美妝保健」，其中話題新機iPhone 12成為3C家電的業績主力貢獻者，另外換季潮帶動居家床具、護膚品買氣，適合大檔囤貨的尿布買氣也衝破百萬，可見今年疫情環境下消費者已逐漸養成網購居家生活用品的習慣。

而「蝦皮11.11最強購物節」日前公開史上最多張單日0元免運券加碼，即日起進站就能一次領取10張免運券，11/11全日即享有10筆訂單四大超商0元免運，消息釋出隨即流量飆升，單周就創下破3百萬訪問！有感於用戶對免運的熱衷，今蝦皮購物再宣布與國光客運跨界合作，不僅打造代言人胡瓜、小禎視覺限定客運，11/11當日搭乘三大路線國光客運「費用全免」，免運路線包括：「1800 中崙/市府轉運站 - 基隆」、「1813 台北-基隆」、「1818 台北-中壢」，線上線下都讓用戶享有最強0元免運！

蝦皮購物今日搶先公佈11/11當日限定優惠，全日進站都好買。包含（1）全面1.1折起：11/11當日蝦選榜商品下殺，AirPods Pro 藍牙耳機限時11元瘋搶、MacBook Air系列11,111元即可購入！而植村秀 無色限粉霧保濕唇膏也只要11元、Converse Chuck Taylor All Star'70高筒鞋111元、Daniel Wellington米蘭金屬錶也祭出1,111元優惠；石頭掃地機器人二代瘋搶11,111元。(2)深夜加倍送：00:00至01:40每20分鐘開撒限量蝦券，只要22,999元就能把iPhone11 128G及Apple Watch 6打包帶回家、美髮聖品AVEDA 純香洗髮精及AVEDA mini梳子則推出4.4折超優組合價，只要1585元！(3)天天瘋蘋果：11/11當日00:00、11:00、23:00，話題神機iPhone 12、iPhone 12 Pro 11,111元開搶！今起進站就可領取蝦皮商城87折券！(4)聯名卡最高31%回饋：11/9至11/12期間，國泰世華蝦皮購物聯名卡也祭出最高31%回饋，單筆分期滿11,000元再加贈專屬888元刷卡金！

今年雙11蝦皮購物人氣遊戲「蝦皮泡泡王」、「蝦蝦果園」、「胡瓜豪禮包」等5款遊戲在代言人的大力加持下廣受好評，累積遊玩次數突破3千萬次。加碼打造全新互動遊戲「蝦小編下樓梯」只要左右移動，不斷向下跳到下一個落腳點即可得分。11/11當天遊戲獎勵再加碼，「蝦蝦果園」推出一日限定幸運公益種子，做公益還有機會抽中金莎巧克力；「胡瓜豪禮包」更霸氣推出100%中獎率，狂撒蝦幣再抽PS4、Apple Watch等價值上萬的豪禮包！當天只要進站玩全遊戲，就有機會免費把iPad帶回家！

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