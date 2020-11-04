美國總統大選登場，兩黨候選人陷入激戰，但分析師認為，美國大選對黃金市場一直只有分散的影響而無直接的衝擊，因此，無論是誰當選，黃金最終仍是此次選舉中的大贏家。

綜合外媒報導，美國全球投資商（U.S. Global Investors）執行長 Frank Holmes指出，對黃金而言，美國大選不是民主黨和共和黨之間的藍紅大戰，而是一場「啟動黃金按鈕」的大事。他說，有鑑於Fed的資產負債表擴張與被低估的通膨，投資者應考慮購買房地產和黃金，因此，他認為黃金在2023年之前將攀升至4000美元。

康富儲蓄（Coast Capital）的首席資訊長James Rasteh則表示，無論是誰當選總統，美國都將採取大規模財政刺激措施，而這些舉動將對黃金產生積極的推動力。

世界黃金協會研究負責人阿蒂加斯（Juan Carlos Artigas）強調，過去四年以來，黃金表現強勁的原因很多，儘管美國是黃金故事的重要組成部分，但並不是唯一主因，因為黃金是一個全球市場。

Artigas認為，高風險和持有黃金的機會成本低，這兩點是整體上最重要的因素。今年到目前為止，美國公債殖利率交易大幅下降，降低了持有黃金的相對機會成本，並使黃金成為更具吸引力的投資，這些因素近期內不會很快產生變動，尤其是利率也不可能在近期內上升，所以不管誰入主白宮都一樣，因為寬鬆貨幣政策是讓經濟適當反彈的很重要的一個方法。

最後，他強調，任何選舉結果都可能會支撐黃金投資需求，儘管原因可能不同。如果川普勝選，其財務政策會被視為「對商業較友善且具建設性」，這種正面動能也會支撐股市，但貿易間緊張的狀態也會持續，而且貨幣政策可能也會很長時間維持寬鬆；如果拜登勝選，可能導致大眾更高的稅收及政府預算赤字擴大，還有股市的修正，龐大的財政赤字會提高黃金作為避險投資的吸引力。

此外，如果選舉結果在一段時間內不明確情況下，也可能導致金融市場的不確定性，會讓更多投資人轉向黃金。

(中時新聞網)